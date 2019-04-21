В Петербурге продемонстрировали ракету-дрон для борьбы с беспилотниками Петербургские инженеры разработали и представили публике новейшую ракету-дрон, призванную атаковать беспилотниками. Согласно их заявлению, озвученному в эфире телеканала "Звезда", ракета "простая и действенная". Разработчики полагают, что это качественно новый и отдельный вид военной техники, который "выполняет свои задачи полностью". Отмечается, что ракета принципиально не использует взрывчатых веществ: задумка конструкторов предполагает, что будут применяться либо холостые снаряды, либо метод тарана. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен