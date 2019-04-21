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16:51

Дмитрий Быков начал самостоятельно дышать

фото ЗакС политика Дмитрий Быков начал самостоятельно дышать

Введенного в состояние медикаментозной комы писателя и публициста Дмитрия Быкова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила у себя в Facebook его жена Ирина Лукьянова. Ее последние посты гласят, что Быков начал "слышать и реагировать".

Быкову стало плохо в Уфе 16 апреля. Выдвигались различные версии произошедшего, самой достоверной из которых и пока не опровергнутой выглядит версия тяжелых последствий диабета и сепсиса. Ранее опровергались версии об инфаркте и инсульте.

Родные и близкие творца жаловались на то, что их обманывают представители различных Telegram-каналов и таблоидов, представляясь в ходе телефонных разговоров представителями Минздрава для того, чтобы выведать актуальную информацию о состоянии литератора и общественного деятеля.

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