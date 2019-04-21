С биллбордов Бортко настойчиво зовет петербуржцев на Первомай

Действующий депутат Государственной думы Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ в качестве кандидата на предстоящих губернаторских выборах в Петербурге, впервые появился на рекламных щитах с политическими заявлениями в рамках своей, очевидно, начавшейся предвыборной кампании.

Кинорежиссер, ставший политиком, зовет петербуржцев на традиционный первомайский праздник труда, который под эгидой коммунистов должен пройти у дверей БКЗ "Октябрьский".

Напомним, что КПРФ выдвинула 72-летнего Бортко на петербургские выборы, несмотря на то, что в городе и за его пределами имеются не менее популярные фигуры, подверженные левой идеологии. Так, о своем желании выдвигаться в губернаторы сообщал известный журналист Максим Шевченко, ныне являющийся депутатом во Владимирской области, но консенсуса с партийным руководством ему достигнуть не удалось. Если он и пойдет на выборы, то, по всей видимости, как самовыдвиженец.

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