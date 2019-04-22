Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

10:54

Шлосберг: Власть делает все для унижения и обескровливания муниципалов

фото ЗакС политика Шлосберг: Власть делает все для унижения и обескровливания муниципалов

По случаю дня местного самоуправления, отмечаемого в России 21 апреля, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг сформулировал неутешительные наблюдения и выводы относительно того, в каком состоянии муниципальные советы находятся на сегодняшний день. По мысли политика, с каждым годом органы МСУ чувствуют себя все менее самостоятельно, и это обусловлено сознательно проводимой политикой государственной власти.

"Российские власти делают всё для унижения и обескровливания местного самоуправления. Это самая беззащитная, самая ненасыщенная полномочиями и самая нищая власть. Неуважение к местному самоуправлению в нашей стране стало частью неуважения к людям и к тем местам, где они живут, это неуважение к своей Родине", - высказался демократ в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

"Золотые времена" для муниципалов стали в принципе возможными благодаря земской реформе, проведенной императором Александром II, но закончились, по мнению депутата Псковского областного собрания, еще в позапрошлом веке.

Отметим, что в Пскове отсутствуют прямые выборы городского главы гражданами, и Шлосберг - единственный из местных депутатов, кто годами добивается их возвращения. Поддержки и даже понимания его инициатива у коллег не находит.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:55 ФСИН переведет обвиняемого в госизмене ученого в больницу после получения постановления ЕСПЧ

20:16 Заявивший о пытках в ФСБ Павел Зломнов попал в больницу после перевода под домашний арест

20:09 «На улице вам тоже лучше не висеть»: Бортко рассказал о предвыборных проблемах

19:47 В Новгородской области врачи скорой помощи объявили забастовку

19:25 Путин не смотрел дебаты Порошенко и Зеленского из-за дел несуществующего региона РФ   1

19:12 Демократической оппозиции согласовали первомайское шествие по Невскому проспекту

18:57 Во дворце Белосельских-Белозерских отремонтируют цокольный этаж

18:31 Бортко призвал коммунистов объединяться с КПРФ   1

18:31 Путин приедет в Петербург на два дня   4

17:54 «Народу дали сделать выбор»: Петербургские депутаты о прошедших на Украине выборах

17:53 В Госдуме обиделись на шутки о депутатах в Comedy Club и "Наша Russia"   1

17:07 Мосгорсуд отказал Ходорковскому в претензиях к РКН из-за сайта "МБХ медиа"

16:23 "Слухи сильно преувеличены": Дмитрий Быков вышел на связь после комы   2

15:56 Глава петербургского Росимущества покинул пост на фоне дела о присвоении 224 млн рублей

15:37 Смольный не разрешил КПРФ первомайское шествие по Невскому проспекту   8

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.