Митинг против принудительного призыва в армию прошел в Петербурге

В воскресенье, 21 апреля, на площади Ленина состоялся митинг «Нет призывному рабству», сообщили на сайте петербургского отделения партии «Яблоко».

Акция была посвящена началу весеннего призыва в вооруженные силы Российской Федерации. Ее участники требовали перехода к профессиональной армии.

Судя по фотографиям, опубликованным в Telegram-канале «Протестный Петербург», в мероприятии приняли участие около 100 человек. Среди них представители нескольких политических организаций от молодежного «Яблока», «Весны» и Либертаринской партии России до «Левого Блока».

Среди выступавших были депутат ЗакСа Борис Вишневский и ветеран войны в Афганистане писатель Николай Прокудин.

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