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11:33

В Москве стартовал автопробег Росгвардии в честь Дня Победы

фото ЗакС политика В Москве стартовал автопробег Росгвардии в честь Дня Победы

В Москве у стен Музея Победы начался ежегодный "патриотический" автопробег с участием представителей Росгвардии, носящий название "Вахта памяти. Сыны Великой Победы", передает "Эхо Москвы".

Как ранее сообщалось на информационном сайте столичного правительства, во всероссийской акции принимают участие 230 автомобилей и тысяча сотрудников силового ведомства.

В планах участников - проехать через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области и посетить те производства, на которых в годы Великой Отечественной войны изготавливалось вооружение для фронта.

Старт колонны у Вечного огня состоялся в присутствии руководства Росгвардии.

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11:45    
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