Четыре человека примут участие в «губернаторских» праймериз «Яблока»

Петербургское отделение «Яблока» вечером в воскресенье, 21 апреля, завершило прием заявок на участие во внутрипартийных праймериз по выдвижению кандидата в губернаторы. Об этом ЗАКС.Ру сообщил член оргкомитета праймериз Дмитрий Горохов.

Желание выдвигаться высказали депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, председатель регионального отделения партии Екатерина Кузнецова, руководитель Невского районного отделения Сергей Трошин и руководитель Пушкинского отделения Александр Маханьков.

- После майских праздников будут проходить дебаты. После них неделя-полторы будут отведены на голосование, - рассказал Горохов.

Окончательно своего кандидата петербургское «Яблоко» назовет на региональной конференции, которая должна будет утвердить результаты праймериз.

Напомним, председатель партии Эмилия Слабунова в интервью ЗАКС.Ру заявила, что поддерживает кандидатуру Вишневского.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Параллельно петербуржцы проголосуют за депутатов муниципальных советов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.