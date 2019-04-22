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Новости

11:59

Футболисты "Волги" выйдут на матч в футболках с портретами Ленина

фото ЗакС политика Футболисты "Волги" выйдут на матч в футболках с портретами Ленина

Футболисты команды "Волга" из Ульяновска, представляющей третий дивизион российского чемпионата, в память о годовщине со дня рождения революционера Владимира Ленина выйдут на очередной матч в футболках с его изображением, сообщает "Эхо Москвы".

На груди у спортсменов Ленин предстанет в кепке, вратарских перчатках и с мячом под мышкой.

По окончании матча футболки продадут на аукционе. Ожидается, что вырученные деньги направят на благотворительные цели.

Вдохновитель большевистского переворота появился на свет 22 апреля 1870 года (по новому стилю). В настоящий момент свою памятную акцию у Финляндского вокзала в Петербурге начинают представители партии "Коммунисты России". В 2019 году в ходе мероприятия они потребуют переименования МО "Финляндский округ" в "Ленинский".

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13:35    
12:49))Всё передёрнуто и поставлено с  ног на голову, притом ещё полное враньё. Ваш пост образчик сегодняшней бездарной и  лживой пропаганды.

13:27    
Даешь социальную справедливость. а ворье, паразитирующее на продаже углеводородов - гнать поганой метлой вместе с их прихвостнями!

12:49    
12:38. А 70% одобрения политики Сталина-это 100 с лишним миллионов россиян, а пенсионеров у нас всего 50 млн. На Украине предсмертная агония, которая точно России не нужна! К примеру, Украине надо отдать Западу 1,5 млрд.долларов уже в ближайшем мае, но денег категорически нет! Только что Кучма сказал, что Украина по сути в дефолте! Зачем России и россиянам к этому стремится, как Вы призываете??? С ума сошли, что ли?

12:38    
12:09)) Никакая это не потребность народа. Эта потребность старья у власти, опирающихся на  уже впавших в маразм определённой очень незначительной части общества. А народ хочет обновления, двигаться в будущее, а не сползать в прошлое. Пример тому выборы на Украине, вот к чему надо стремиться.

12:09    
В последнее время в России начался довольно резкий процесс реабилитации имён коммунистических вождей: Ленина, Сталина, Дзержинского и тд. Такова острая потребность в народе на фоне социальной несправедливости в стране, что фиксируют соц.опросы, итоги выборов в регионах итд. Власть просто обязана быть вместе с народом, велением времени, иначе её ждёт судьба Порошенко!

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