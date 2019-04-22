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Новости

12:24

Партия ветеранов России добивается возвращения двухлетней службы в армии

фото ЗакС политика Партия ветеранов России добивается возвращения двухлетней службы в армии

Сложная геополитическая обстановка, по мнению руководства Партии ветеранов России, вынуждает и делает необходимым возврат к двухлетнему сроку службы призывников, о чем говорится в программном заявлении, имеющемся в распоряжении ЗАКС.Ру.

Лидер партии Ильдар Резяпов порицает тех, кто выступает за полный переход на контрактную систему, называя их "либералами-западниками". Он также считает актом явного неуважения к ветеранам Великой Отечественной войны проведение "антипризывных" митингов в преддверии 9 мая наподобие того, что прошел 21 апреля в Петербурге.

"Во все времена защищать Родину для наших людей было большой честью, а служить в армии — большой гордостью для самого человека и его семьи. Однако до сих пор находятся те, кто пытается разрушить многовековые традиции, наплевав на историю своей страны и нашего народа", - говорится в заявлении.

По словам Резяпова, депутат Борис Вишневский и его единомышленники, участвовавшие в прошедшем антимилитаристском митинге, подыгрывают молодежи с циничной целью набрать как можно больше политических очков на предстоящих муниципальных выборах.

Ранее Партия ветеранов России выступала за исключение эпатажного музыканта Сергея Шнурова из Совета по культуре при Госдуме.



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20:34    
18-56
Придурок тот, кто не понимает сказанного и писать не умеет, но пытается.

18:30    
Я ЗА! Контрактники разбегутся при первой же угрозе.
Это в мирное время они за бабло служат. И ни каких исключений для сынков "членов" и сынков "друзей членов".
Родину защищать придётся нам самим (ну, если вдруг...).

18:21    
Строить на-халяву дачи экс-полковнику Макарову? - Нет, увольте. Путь этой скотине строят гастрики за бабки.

18:18    
А чо не 25 лет как при царях?

17:40    
а чо не 4 ГОДА КАК ПРИ СТАЛИНЕ

15:14    
Такое впечатление, что "горожанин" впал в летаргический сон лет 10 назад. Вот кого надо в армию хотя бы на 3 месяца, чтобы не пи"дел попусту. Правда, сейчас там надо знать таблицу умножения даже на самой примитивной работе, а у "горожанина" с этим проблемы.

14:11   Горожанин  
Самые лучшие - амбициозные, деятельные, здоровые, сильные, вынуждены 2 года заниматься ничем: маршировка, чистка устаревшего еще 20 лет назад оружия,  стройка дач генералам, деградация в интеллектуальном плане.
Эти 2 года люди могли потратить на получение полезных знаний, профессий, на привнесение пользы стране и народу, на увеличение ВВП...
Вместо них работать и получать прибыль будут гастарбайтеры, которые и так уже заполонили все сферы деятельности, либо  стайками слоняются без дела.

12:32    
У партии ветеранов много здравых мыслей!

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