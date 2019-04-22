Партия ветеранов России добивается возвращения двухлетней службы в армии

Сложная геополитическая обстановка, по мнению руководства Партии ветеранов России, вынуждает и делает необходимым возврат к двухлетнему сроку службы призывников, о чем говорится в программном заявлении, имеющемся в распоряжении ЗАКС.Ру.

Лидер партии Ильдар Резяпов порицает тех, кто выступает за полный переход на контрактную систему, называя их "либералами-западниками". Он также считает актом явного неуважения к ветеранам Великой Отечественной войны проведение "антипризывных" митингов в преддверии 9 мая наподобие того, что прошел 21 апреля в Петербурге.

"Во все времена защищать Родину для наших людей было большой честью, а служить в армии — большой гордостью для самого человека и его семьи. Однако до сих пор находятся те, кто пытается разрушить многовековые традиции, наплевав на историю своей страны и нашего народа", - говорится в заявлении.

По словам Резяпова, депутат Борис Вишневский и его единомышленники, участвовавшие в прошедшем антимилитаристском митинге, подыгрывают молодежи с циничной целью набрать как можно больше политических очков на предстоящих муниципальных выборах.

Ранее Партия ветеранов России выступала за исключение эпатажного музыканта Сергея Шнурова из Совета по культуре при Госдуме.

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