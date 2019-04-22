СМИ: Суд отклонил иск "Метростроя" к Смольному на 849 млн рублей

Иск на 849,6 млн рублей, поданный "Метростроем" к городскому правительству, отклонил Арбитражный суд, о чем стало известно ТАСС. Речь идет о споре относительно строительства станций метро в южной части так называемого Фрунзенского радиуса. Решение суда официально еще не опубликовано.

Суть данного конфликта состоит в том, что в декабре 2018-го года городская администрация грозилась разорвать контракт с подрядчиком от 2014-го года в одностороннем порядке, в то время как "Метрострой" считал себя безвинно пострадавшей стороной и требовал продления сроков строительства "фиолетовой" ветки подземки до конца весны 2019-го и многомиллионной компенсации.

Различного уровня тяжбы между городом и строительной компанией-монополистом ведутся не первый месяц. Стороны регулярно обвиняют друг друга в неисполнении то поставленных сроков, то иных обязательств. Минувшей зимой сотрудники "Метростроя" объявляли забастовку и голодовку из-за задержек заработной платы, после чего деньги им стали выплачивать. После резких заявлений чиновников подрядчику все же позволили достроить Фрунзенский радиус, а также станции Красносельско-Калининской линии.