Не можем повторить

«Посмотрите на нас, все возможно», - обратился вечером 21 апреля к жителям бывших советских республик Владимир Зеленский, узнав, что он станет новым президентом Украины. Комик, не имеющий практически никакого опыта в политике, во втором туре уверенно победил действующего президента одной из крупнейших стран Европы. ЗАКС.Ру попросил политологов ответить на вопрос, отразится ли украинская история на настроениях избирателей перед выборами губернатора Петербурга? Эксперты сошлись во мнении, что от Украины мы теперь слишком далеки.

Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Петербурге и Университета Хельсинки:

- Украинские события важны для восприятия всеми интересующимися, но все-таки они протекали в другом контексте. Это контекст политической конкуренции, которая существует в Украине не со вчерашнего дня, а достаточно долго. Виктор Ющенко и Леонид Кравчук, будучи президентами, проигрывали выборы. Если мы говорим о петербургских губернаторских выборах, то здесь ситуация совершенно другая. Не приходится ожидать, что появится альтернативный, не связанный с истеблишментом кандидат и за него петербуржцы отдадут голоса. Будет у нас Александр Беглов, и будет Владимир Бортко. Может быть, появится еще какой-то кандидат, но это маловероятно. Вряд ли какое-то большое количество людей по собственной инициативе и по доброй воле захотят прийти на выборы, чтобы проголосовать за кого-то из этих людей.

Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Петербурге:

- Никакого влияния украинские выборы на петербургские не окажут. Кандидата вроде Зеленского не будет. Если не за кого голосовать по той же модели, по которой украинцы голосовали, то голосовать не будут. Я даже не обсуждаю вопрос, существуют ли в России предпосылки на уровне электората. Но предпосылок на институциональном уровне и на политическом уровне не существует.

Александр Конфисахор, доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета:

- Отразится, но не в очень явной форме. Наши соседи показали, что можно и так. Действующий президент, обладающий всеми ресурсами, всеми возможностями, всеми средствами может проиграть обаятельному и умному человеку. Думаю, что оппоненты действующего градоначальника Петербурга будут этот фактор использовать. Но, скорее всего, человеку, который даже потенциально сможет захотеть сделать так же, просто не дадут пробиться через «муниципальный фильтр».

Сергей Шелин, политический аналитик, журналист:

- Я бы не преувеличивал влияние украинских выборов на нашу ситуацию. Ход предстоящих петербургских выборов зависит от многих факторов, в основном, подковерных. По сравнению с ними влияние украинских выборов все-таки далеко. Эти свободные выборы впечатляют у нас сравнительно небольшое количество людей. Большинство относится к этому, как к чему-то, происходящему на другой планете.

Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития:

- Ситуация на Украине не имеет ничего общего с ситуацией, которая сегодня сложилась в Российской Федерации. Игра олигархов, в свое время отодвинутых от власти Петром Порошенко, также не имеет ничего общего с положением в России в целом и в Петербурге в частности. Разборки людей, держащих ресурсы на Украине, - это занятная игра. В России ничего подобного нет. Нет такого столкновения олигархических групп. Какого-то серьезного информационного влияния на Россию события, произошедшие на Украине, также вряд ли будут нести. Неизвестно, как Украина переживет самое ближайшее время. На май приходятся очень большие выплаты перед международными кредиторами, а денег в казне нет, шанс дефолта очень высок. Договоренностей с МВФ о новом кредите пока достигнуть не удалось. Ситуация достаточно сложная. Говорить о том, какой образ будет иметь Украина к сентябрю, когда в России будет единый день голосования, очень тяжело.

Подготовил Сергей Еремеев

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