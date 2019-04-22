Песков счел преждевременным поздравлять Зеленского с победой на выборах президента Украины

В Кремле считают преждевременным направлять поздравления президента России Владимира Путина Владимиру Зеленскому, победившему на выборах главы Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Песков добавил, что о возможности совместной работы президентов двух стран говорить тоже пока рано. «Судить можно будет только по конкретным делам», - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва с уважением относится к результатам выборов президента Украины. «Тем более, что этот выбор весьма очевиден», - добавил Песков.

Зеленский после обработки 95,06% протоколов побеждает во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов. За действующего президента Украины Петра Порошенко, по предварительным данным, проголосовали 24,5% избирателей. ЗАКС.Ру поговорил с политологами о том, может ли итог украинских выборов отразиться на настроениях избирателей перед выборами губернатора Петербурга.