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15:24

Болдырев поддержит Бортко на выборах губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Болдырев поддержит Бортко на выборах губернатора Петербурга

Петербургский политик, участник Народно-патриотического союза России Юрий Болдырев в понедельник, 22 апреля, выступил в поддержку вероятного кандидата в губернаторы Петербурга от КПРФ, депутата Госдумы Владимира Бортко.

Болдырев отметил, что хотя его национал-патриотические взгляды расходятся с коммунистическими, он будет помогать Бортко, так как на повестке дня стоит “вопрос о защите России” и ее экономического суверенитета.

Бортко в свою очередь заявил, что ему хотелось бы объединиться со всеми людьми, которым небезразличен город. Депутат также отметил, что готов включить Болдырева в состав правительства в случае своего избрания. 

По словам потенциального кандидата от КПРФ, на выборах он намерен бороться не с врио губернатора Александром Бегловым, а с идеями, которые его вдохновляют. Бортко подчеркнул, что не видит разницы между Бегловым, Георгием Полтавченко и любым другим возможным кандидатом от “Единой России”.

Юрий Болдырев - бывший народный депутат СССР и экс-депутат Совета Федерации России. Он был одним из основателей партии “Яблоко”, которую он покинул в 1995 году. Болдырев дважды сам выдвигался в губернаторы Петербурга - в 1996 и 2000 годах - и оба раза занял третье место.

С 2012 года он состоит в Народно-патриотическом союзе России. На президентских выборах 2018 года Болдырев был доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина.



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20:57    
19:22  У Болдырева действительно плохая биография - недвижимости за границей не имеет, родню на сытные места не пристроил, не крал, не брал, мальчиков не трахал, боролся с монополиями кланов. Лузер, одним словом. Как такому город доверить?

19:18    
18.22 Теперь Беглов спать не будет и аппетит пропадёт. Читаю некоторых авторов и поражаюсь -до чего мания величия и собственной значимости поразила некоторых ... Жду, когда они совсем тю-тю и будут писать " Мы, Николай Второй".

18:22    
ЯЧ бы голосовала за болдырева, а не за Бортко.
За Брехлова не проголосую ни при каком раскладе.

17:43    
ТЕПЕРЕЧА без ВТОРОГО ТУРА БЕГЛОМУ НЕ ОБОЙТИСЬ

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