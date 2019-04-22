Смольный не разрешил КПРФ первомайское шествие по Невскому проспекту

Комитет по вопросам законности предложил КПРФ провести Первомай в Полюстровском парке. Об этом в ходе пресс-конференции 22 апреля сообщил депутат Госдумы Владимир Бортко, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Официальный отказ в проведении шествия на Невском проспекте за подписью главы комитета по вопросам законности Ольги Аришиной получен представителями КПРФ 22 апреля.

- Это похоже на издевательство. Почему вторая партия в стране должна просить об этом? Мы всю жизнь ходили по Невскому проспекту на Первое мая. <...> Мы соберемся и подумаем, следовать этому (ответу Смольного - прим. ЗАКС.Ру) или все-таки идти по Невскому проспекту, - пообещал Бортко.

Ранее сообщалось о появившихся в Петербурге билбордах с приглашением к петербуржцам от имени Бортко выйти на первомайскую демонстрацию.

На прошлой неделе Смольный отказал в традиционном шествии на 1 мая петербургской оппозиции. Представители различных движений планировали пройти по Невскому проспекту с призывами к проведению честных выборов в городе.

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