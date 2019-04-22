Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:37

Смольный не разрешил КПРФ первомайское шествие по Невскому проспекту

фото ЗакС политика Смольный не разрешил КПРФ первомайское шествие по Невскому проспекту

Комитет по вопросам законности предложил КПРФ провести Первомай в Полюстровском парке. Об этом в ходе пресс-конференции 22 апреля сообщил депутат Госдумы Владимир Бортко, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Официальный отказ в проведении шествия на Невском проспекте за подписью главы комитета по вопросам законности Ольги Аришиной получен представителями КПРФ 22 апреля. 

- Это похоже на издевательство. Почему вторая партия в стране должна просить об этом? Мы всю жизнь ходили по Невскому проспекту на Первое мая. <...> Мы соберемся и подумаем, следовать этому (ответу Смольного - прим. ЗАКС.Ру) или все-таки идти по Невскому проспекту, - пообещал Бортко.

5345623626.jpg (30 KB)

Ранее сообщалось о появившихся в Петербурге билбордах с приглашением к петербуржцам от имени Бортко выйти на первомайскую демонстрацию. 

На прошлой неделе Смольный отказал в традиционном шествии на 1 мая петербургской оппозиции. Представители различных движений планировали пройти по Невскому проспекту с призывами к проведению честных выборов в городе. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:01    
19:11 Беглов и есть такой коммунист-капиталист. Просрал СССР, просрет и город.

20:23    
19-06
Тебя, Тузик пригажинский, не спросили.

20:20    
19:11 - голос реального актива агитаторов за Беглова. Местных фашистов.

19:11    
16-17 Не волнуйтесь за Беглова. Даже второго тура не будет. Ленинградцы не допустят коммунстов-капиталистов, просравших СССР, и жидовскую мафию к руководству славным городом-героем.

18:54    
Невский только для жуликов и воров?

18:11    
Неужели будет крестный ход?

16:27    
Почему молчит городское отделение КПРФ?! Никаких публикаций или соощений об акциях протеста там нет!!! Неужели опять сговор и обман!!!

16:17    
Это МИНУС Беглову перед выборами! За это часть электората от него отвернётся! Как бы его не ждала участь Порошенко...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

20:55 ФСИН переведет обвиняемого в госизмене ученого в больницу после получения постановления ЕСПЧ

20:16 Заявивший о пытках в ФСБ Павел Зломнов попал в больницу после перевода под домашний арест

20:09 «На улице вам тоже лучше не висеть»: Бортко рассказал о предвыборных проблемах

19:47 В Новгородской области врачи скорой помощи объявили забастовку

19:25 Путин не смотрел дебаты Порошенко и Зеленского из-за дел несуществующего региона РФ   1

19:12 Демократической оппозиции согласовали первомайское шествие по Невскому проспекту

18:57 Во дворце Белосельских-Белозерских отремонтируют цокольный этаж

18:31 Бортко призвал коммунистов объединяться с КПРФ   1

18:31 Путин приедет в Петербург на два дня   4

17:54 «Народу дали сделать выбор»: Петербургские депутаты о прошедших на Украине выборах

17:53 В Госдуме обиделись на шутки о депутатах в Comedy Club и "Наша Russia"   1

17:07 Мосгорсуд отказал Ходорковскому в претензиях к РКН из-за сайта "МБХ медиа"

16:23 "Слухи сильно преувеличены": Дмитрий Быков вышел на связь после комы   2

15:56 Глава петербургского Росимущества покинул пост на фоне дела о присвоении 224 млн рублей

15:37 Смольный не разрешил КПРФ первомайское шествие по Невскому проспекту   8

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.