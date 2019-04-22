Мосгорсуд отказал Ходорковскому в претензиях к РКН из-за сайта "МБХ медиа"

Мосгорсуд отклонил апелляцию Михаила Ходорковского на отказ в удовлетворении иска о блокировке сайта mbk.news, передает «МБХ медиа».

Представлявший интересы Ходорковского адвокат Сергей Бадамшин отметил, что «зеркала» как правового понятия не существует, хотя Роскомнадзор считает сайт mbk.news таковым. «Это как сравнивать сайт Мосгорсуда и Арбитражного суда, они похожи, но информация там неидентичная», - пояснил он.

Представитель Роскомнадзора согласился с тем, что понятие «зеркало» не закреплено в законе. Не смог он ответить на вопрос и о том, безвозвратно ли заблокирован сайт с удаленной информацией.

В начале марта Таганский суд Москвы отклонил иск Ходорковского к Роскомнадзору. Бизнесмен настаивал, что блокировка сайта незаконна и не обоснована. Напомним, Минюст в 2017 году признал «нежелательными» несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, и что их движение таковым нельзя признать, поскольку оно – чисто российское. Из-за уголовного дела движение решило подать в ведомство документы для официальной регистрации.