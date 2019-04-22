В Госдуме обиделись на шутки о депутатах в Comedy Club и "Наша Russia"

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов счел отвратительными телепередачи Comedy Club и «Наша Russia», в которых шутят про парламент, передает агентство городских новостей «Москва».

«Посмотрите Comedy Club или «Наша Russia». Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров», - заявил Власов в ходе круглого стола на тему «Ленин, уроки истории для России». Он недоумевает, почему комики не шутят про губернаторов и про правительство.

Ранее Власов участвовал в дискуссии о запрете на госзакупки дорогих автомобилей для чиновников. В ответ на речь единоросса Александра Максимова о праве на «блага» в виде дорогих авто для чиновников он пошутил, что депутаты Мосгордумы не могут работать, если в автомобиле нет девяти динамиков.