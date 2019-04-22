Путин приедет в Петербург на два дня

Президент России Владимир Путин посетит Петербург 23-24 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе визита 23 апреля президент посетит судостроительный завод «Северная верфь», чтобы дать старт первой отгрузке сжиженного природного газа на танкер-газовоз Coral Anthelia. Также он поучаствует в церемонии спуска кораблей Военно-Морского флота России.

Затем Путин посетит Суворовское военное училище, а после проведет заседание попечительского совета Русского географического общества. 24 апреля он встретится с членами Совета законодателей в Таврическом дворце.