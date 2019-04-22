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Новости

18:31

Путин приедет в Петербург на два дня

фото ЗакС политика Путин приедет в Петербург на два дня

Президент России Владимир Путин посетит Петербург 23-24 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе визита 23 апреля президент посетит судостроительный завод «Северная верфь», чтобы дать старт первой отгрузке сжиженного природного газа на танкер-газовоз Coral Anthelia. Также он поучаствует в церемонии спуска кораблей Военно-Морского флота России.

Затем Путин посетит Суворовское военное училище, а после проведет заседание попечительского совета Русского географического общества. 24 апреля он встретится с членами Совета законодателей в Таврическом дворце.

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20:48    
После церемонии спуска Путин поедет целовать пупки.

20:31    
Приедет проверить как идёт предвыборная агитация за Беглова (за два месяца до официального начала избирательная компании).

20:11    
городу полная жюпа

18:41    
Хорошая программа у Путина в Питере!

Страница 1-ая (всего: 1)
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