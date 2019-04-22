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18:31

Бортко призвал коммунистов объединяться с КПРФ

фото ЗакС политика Бортко призвал коммунистов объединяться с КПРФ

Депутат Госдумы от КПРФ и потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко 22 апреля выступил на митинге в честь дня рождения Владимира Ленина.

Бортко призвал участников митинга действовать вместе с КПРФ на стороне пролетариата в борьбе с диктатурой «Единой России».

- Мы должны объединиться все здесь стоящие, - заявил депутат и позвал подняться на сцену выступавшего до него.

На сцену вернулся секретарь ЦК РКРП-КПСС Степан Маленцов. Бортко спросил у Маленцова, из какой он организации, после чего пожал ему руку.   

- Потом будем разбираться – кто направо, кто налево, - заключил член КПРФ.

Напомним, несколькими часами до этого Бортко объявил о политическом партнерстве с националистом Юрием Болдыревым и другими членами Народно-патриотического союза России.

Митинг в честь 149-летия Владимира Ленина начался на площади у Финляндского вокзала.  



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18:45    
Идея об объединении не нова...У Бортко крайне мало актива, чтобы выиграть губернаторские выборы в Питере, если он до них будет допущен...Его электоральный потолок потолок в соперничестве с Бегловым где-то процентов 20...

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