Заявивший о пытках в ФСБ Павел Зломнов попал в больницу после перевода под домашний арест

Переведенный под домашний арест петербуржец Павел Зломнов госпитализирован, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Андрея Зломнова

По словам юриста, на заседании Ленинградского областного суда 15 апреля сторона защиты обратила внимание суда на то, что Павел Зломнов был в очень плохом состоянии. Спина Зломнова была покрыта коростой, отметил адвокат.

Спустя два дня после перевода Зломного под домашний арест его показали врачу, который решил его госпитализировать. «В среду его забрали в больницу, он там сейчас лежит», - сказал Андрей Зломнов.

На Павла Зломнова заведено три уголовных дела: по ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). Зломнов рассказал членам ОНК, что сразу после задержания его избили в минивэне.

«Били по голове, били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо, прыгали по мне. На мой вопрос, кто они — один ответил: я твой император», – говорилось в жалобе Зломнова.

Дело об оскорблении представителя власти на Зломнова завели в конце февраля – якобы он в ноябре 2018 года в следственном кабинете СИЗО № 6 оскорбил оперуполномоченного, при исполнении им своих служебных обязанностей. Под уголовное дело по той же статье попали отец и брат Зломнова – Михаил и Андрей Зломнов.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Зломнова политзаключенным. Подробнее о его деле, и о том, как адвокаты были готовы защищать Зломновых в судах – в материале ЗАКС.Ру.