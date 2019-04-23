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Новости

23 апреля, 11:11

В Таврическом саду к 2024 году вместо заброшенных оранжерей появится общественное пространство

фото ЗакС политика В Таврическом саду к 2024 году вместо заброшенных оранжерей появится общественное пространство

Минувшим днем, 22 апреля, в Смольном был представлен и рассмотрен проект реконструкции и дальнейшей эксплуатации оранжерейного комплекса Таврического сада, который уже давно пребывает в крайне заброшенном состоянии.

Как пояснили в администрации Петербурга, оранжереи сохранят свою историческую функцию, однако к ним добавится многофункциональное общественное пространство, которое обещают благоустроить в саду уже к 2024 году. Проект реализуется на основе концессионного соглашения.

Поучаствовавший в дискуссии врио градоначальника Александр Беглов заявил, что перед началом работ план по реновации оранжерей должен быть представлен жителям города на согласование. Любой инвестпроект, особенно когда речь идет о реконструкции исторического центра, утверждает он, должен пройти строгий общественный контроль.



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23 апреля, 23:37    
11-48
Взоры какого народа..? Эти оранжереи были на закрытой территории производственного цветочного комбината и снаружи  особо  ничем не могли порадовать.

23 апреля, 20:25    
Вообще-то, оранжереи следует просто привести в порядок.
А общественные пространства можно устроить в Смольном.

23 апреля, 12:12    
11.48
это надо КВРАНСКИ. скучно же ему

23 апреля, 11:48    
Батюшки светы, под носом Смольного заброшенные оранжереи, которые радовали взоры народа!!!
Надо их просто привести в порядок (волонтеры помогут), денег  мало потребуется, а пользы будет больше.
Кому надо это бредовое общественное пространство?

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