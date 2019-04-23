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Новости

23 апреля, 11:43

Парфенов признал отсталость российской политической культуры на фоне Украины

фото ЗакС политика Парфенов признал отсталость российской политической культуры на фоне Украины

Реакцию российских СМИ и публичных спикеров на формат, стилистику, участников и результаты выборов украинского президента оценил журналист Леонид Парфенов. Доминирующую интонацию, выбранную федеральными и официозными СМИ, он нашел не вполне адекватной. 

"Комментарии от "не дай бог, чтобы такое в России" до "дай бог, чтобы такое в России", но что-то из такого в России точно будет. Когда-то действующая власть будет проигрывать оппозиции. Сейчас, конечно, это представить себе невозможно, потому что эта власть - действующая, и она же эти выборы и проводит", - заметил он в авторской программе "Парфенон". 

Тем не менее, по его словам, политической конкуренции рано или поздно придется учиться, и искусству политических публичных дебатов - тоже. Публицист отмечает, что дебаты проводятся не для власти и не для ее слабых или сильных соперников, а для избирателя, который неизбежно перестанет прощать их отсутствие и высокомерное ими пренебрежение. Но до этого, возможно, очень далеко. 

"Даже по поводу повышения пенсионного возраста некому что-то всерьез предъявить власти. И, конечно, баттл на стадионе выглядит более вменямо, чем привоз властью сторонников этой же самой власти в Лужники", - констатировал Парфенов. 

Напомним, что между первым и вторым турами президентских выборов на Украине на киевском стадионе Олимпийский прошла словесная дуэль с участием двух набравших больше всех голосов кандидатов - Петра Порошенко и Владимира Зеленского. В ходе дебатов они вставали на колени перед Украиной и украинцами. Во втором туре 21 апреля Зеленский разгромил оппонента, набрав более 73 процентов голосов избирателей.

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23 апреля, 18:54    
12-52 славя Путина и ЕР, должен упасть ниц и встать на четыре кости! Чтобы все видели как твою угодническую позицию, так и преданность холопскую.

23 апреля, 15:18    
13-06
Правильнее было бы тебе осознать свою дремучую отсталость от Парфёнова, а потом уже расуждать.

23 апреля, 13:06    
Правильнее было бы Парфенову признать свою дремучую отсталось, как журналисту!!! А потом уже рассуждать о более сложных делах...

23 апреля, 13:05    
Какая политкультура, если Украина в дефолте??? А ещё Путин хохлам нефть перекрыл, а Белоруссия тоже прекратила туда экспорт бензина...Полный крах надвигается...Чтобы сейчас Украину спасти Запад должен её ПОДАРИТЬ(!!!!)миллиардов 10 долларов, да кредитов дать под небольшие проценты или списать старые долги и тд.

23 апреля, 12:52    
Да, насрать на эту политическую культуру, на эти дурацкие буржуазные выборы на Украине! Главное, что Россия-ВЕЛИКАЯ мировая держава с мощнейшими вооружёнными силами, с более высокими зарплатами и пенсиями, чем на Украине и тд. !!!

23 апреля, 12:37    
Все партии, движения лучше объединитесь в этот праздничный день!.
Сотни тысяч ленинградцев помнят, как в этот праздничный день от БКЗ по Невскому шла первомайская демонстрация с лозунгами "Мир, Труд, Май" к Дворцовой площади, где был митинг. На трибуне руководители города, активисты партий и движений поздравляют простых людей. Работают буфеты, туалеты, гремит музыка! Шары, цветы!
Одним словом, ПРАЗДНИК!
Забудьте в этот день споры, кто умней!
ВОССТАНОВИТЕ этот праздник для простого народа.
А слуги народа должны обеспечить безопасность этого праздника!!!!

23 апреля, 12:36    
Все партии, движения лучше объединитесь в этот праздничный день!.
Сотни тысяч ленинградцев помнят, как в этот праздничный день от БКЗ по Невскому шла первомайская демонстрация с лозунгами "Мир, Труд, Май" к Дворцовой площади, где был митинг. На трибуне руководители города, активисты партий и движений поздравляют простых людей. Работают буфеты, туалеты, гремит музыка! Шары, цветы!
Одним словом, ПРАЗДНИК!
Забудьте в этот день споры, кто умней!
ВОССТАНОВИТЕ этот праздник для простого народа.
А слуги народа должны обеспечить безопасность этого праздника!!!!

23 апреля, 11:51    
Тут признавать нечего! Сделали нас украинцы, показали свободные выборы.
А нам остается прыгать вверх и кричать "Мы не рабы, рабы не мы! Мы ДУРАКИ!!!

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