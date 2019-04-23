Петербургский суд закрыл рассмотрение иска сторонников Навального к “ВКонтакте”

Во вторник, 23 апреля, Смольнинский районный суд Петербурга начал рассмотрение иска сотрудников штаба Алексея Навального в Татарстане к администрации социальной сети “ВКонтакте”.

Активисты Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов потребовали взыскать в их пользу по 100 тысяч рублей за разглашение личных данных по запросу Центра по противодействию экстремизму.

В начале судебного заседания представители “ВКонтакте” заявили ходатайство о закрытии рассмотрения дела. По словам ответчиков, это необходимо для защиты коммерческой тайны соцсети. Представитель истцов, адвокат группы “Агора” Дмитрий Герасимов просил заседание не закрывать.

Судья Майя Яковлева на полтора часа удалилась в совещательную комнату. После этого она объявила об удовлетворении ходатайства. Судебное заседание продолжилось без слушателей.

Из иска следует, что в январе 2018 года сотрудники “ВКонтакте” выдали центру "Э" все запрашиваемые МВД данные: имена и фамилии активистов, номера их мобильных телефонов, их IP-адреса и даты регистрации в социальной сети.

Администрация соцсети не обратилась к пользователям за согласием и не уведомила их о поступившем обращении полиции. Истцы обратили внимание суда на то, что центр “Э” в своем запросе не указывает, что проводит в их отношении проверку или расследование уголовного дела.

Сергей Еремеев