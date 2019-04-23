Смольный за 1 млрд рублей купит ледокольный буксир с "винтами" от Rolls-Royce

Комитет по госзаказу Смольного 22 апреля разместил тендер на покупку буксира ледокольного класса для обеспечения нужд экологической безопасности Петербурга. Стоимость судна - 1,1 млрд рублей.

Согласно техническому заданию, длина буксира должна составлять 42,5 метра, ширина - 11,8 метров. Главную энергетическую установку следует оборудовать двумя дизелями Wartsila мощностью 1800 кВт каждый. Винторулевые колонки обязательно должны быть поставлены американской компанией Rolls-Royce .

Судно будет использоваться при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде: для предотвращения появления зажоров на Неве, при разливе нефтепродуктов, для тушения пожаров и для буксировки судов, а также для навигационных нужд в осенне-зимний период.

Прием заявок от конкурсантов будет продолжаться до 23 мая. Поставить буксир необходимо будет до 1 декабря 2021 года.