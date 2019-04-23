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Новости

23 апреля, 12:48

Борис Вишневский опубликовал проект своей предвыборной программы

фото ЗакС политика Борис Вишневский опубликовал проект своей предвыборной программы

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский, позиционирующий себя как кандидат на губернаторский пост, опубликовал некий черновик своей предвыборной программы. В предисловии он подчеркивает оригинальность проекта: текст, как ему кажется, являет собой не план борьбы с какими-либо изъянами в управлении города, как это чаще всего бывает у кандидатов, а план борьбы с породившими их причинами.

Один из самых принципиальных его тезисов состоит в том, что на ключевые должности назначаются "верные вместо умных". Придя к власти, Вишневский обещает кардинально изменить этот подход к управлению.

Причиной многих зол, по его мнению, также является негласно существующая цензура, которой, как инструментом, пользуется городское правительство. Такого на губернаторском посту Вишневский тоже не собирается допускать.

"Город перестанет тратить деньги на то, что не нужно. Это не значит, что нам сразу хватит на все необходимое. Но это значит, что деньги перестанут утекать", - говорится, среди прочего, в манифесте.

Наконец, Вишневский собирается следить за соблюдением права "вето" на общественных слушаниях по вопросам градостроительства и согласовывать всем желающим проведение уличных акций "в подходящих для этого местах".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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23 апреля, 18:45    
13-10 не гоже тебе мальчик наш, писать компромат на Вишневского. Коли находишься у него на обеспечение и стал его женой верною. Жена должна защищать интересы мужа! Ха,ха,ха....

23 апреля, 17:58    
Сколько стоит "причина", побудившая Бориса Вишневского злоупотребить депутатскими полномочиями, наехать на чиновников исполнительной власти и в обход закона выбить двухкомнатную квартиру для парочки мошенников молдавской национальности? Какой же может быть губернатор из кандидата, который нарушил закон по просьбе собутыльницы этих молдаван?

23 апреля, 17:14    
13-10
Ты ещё не облез от зависти, страдалец?

23 апреля, 16:34    
13.10
Не надоело одно и то же гундосить почти год?

23 апреля, 13:10    
У Вишневского одна программа - оформить всех родственников на зарплаты из бюджета, по несколько ставок на каждого.

23 апреля, 13:04    
Раз в КВН не выступал, губернатором не быть!!!

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