Смольный разрешил КПРФ Первомай на Невском проспекте

Городская администрация согласовала петербургскому отделению КПРФ первомайскую демонстрацию по Невскому проспекту с последующим митингом на Исаакиевской площади. Об этом 23 апреля ЗАКС.Ру сообщила первый секретарь горкома компартии Ольга Ходунова.

По словам Ходуновой, о согласовании представители комитета по вопросам законности сообщили в телефонном разговоре. Руководитель петербургских коммунистов призналась, что не догадывется, почему Смольный сначала запретил традиционное шествие, а на следующий день разрешил.

- Это их игры. Я думаю, что в принципе невозможно было [допустить], чтобы не состоялось то, что все эти годы проводилось, - отметила Ходунова.

Она также добавила, что шествие возглавит депутат Госдумы и потенциальный кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко, а одним из главных лозунгов демонстрации станет требование честных выборов. Кроме того, коммунисты намерены высказаться в поддержку производственных предприятий Петербурга и против принятой единороссами «пенсионной реформы», на пять лет увеличивающей возраст выхода на пенсию.

Сбор своих сторонников коммунисты начнут у БКЗ «Октябрьский» в 10-30 утра.

Напомним, накануне депутат Бортко заявил, что Смольный отказал КПРФ в проведении демонстрации на Невском проспекте. В официальном ответе чиновники предложили отметить Первомай в Полюстровском парке.

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