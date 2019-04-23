В рамках дела Арашукова ФСБ задержала высокопоставленных силовиков Карачаево-Черкесии

Оперативники Федеральной службы безопасности сегодня, 23 апреля, провели рейд по задержанию главы Центра "Э" Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова и первого заместителя руководителя республиканского следственного управления СКР Казбека Булатова. Силовые мероприятия проводились в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова, передает РБК.

В отделениях МВД и Следкома по республике данную информацию никак не комментируют. Между тем, уведомляет РБК, Бетуганов был задержан рано утром и доставлен на опрос в отдел по бандитизму и терроризму местного Министерства внутренних дел.

Вместе с Булатовым, отмечают в издании, были задержаны и другие сотрудники СКР, занимающие высокие чины.

Бетуганов руководил оперативным сопровождением дел об убийствах зампреда движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауфа Арашукова подозревают в организации данных преступлений.

Родственники Жукова сообщили, что им якобы доподлинно известно о том, что Бетуганов всегда состоял с Арашуковым-младшим в "приятельских отношениях". Также и Булатов: по словам близких к погибшему людей, он присутствовал на дне рождения отца Рауфа Рауля. Сразу после ареста обоих мужчин он поспешил уволиться из рядов СКР.

Напомним, Арашукову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств - Жукова и Шебзухова. Также в Петербурге был задержан и позднее, аналогично сыну, арестован отец сенатора - Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках данного уголовного разбирательства были задержаны и арестованы региональные предприниматели, занимающие высокие посты в крупных предприятиях газовой отрасли. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.