Надежда Савченко заявила о нежелании быть в оппозиции к Зеленскому

Депутат украинской Рады Надежда Савченко, не так давно освобожденная из-под стражи, заявила о готовности поддержать нового президента страны Владимира Зеленского, передает телеканал "112".

Политик напомнила, что ранее выдвигала схожие с представителем партии "Слуга народа" предложения по развитию и реформированию государства, поэтому, утверждает она, не имеет смысла быть "в оппозиции" с ним.

"Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть, я считаю, что это нужно поддержать. Он назвал расширение Конституции таким простым пунктом, как экономический кошелек, экономическая карточка гражданина. Есть еще очень много вещей, которые нужно в Украине уладить, сбалансировать, чтобы получилась та ситуация, которую мы стремимся, чтобы народовластие люди чувствовали не только в лозунгах", - декламирует Савченко.

Напомним, после обработки более 99% протоколов Зеленский побеждает своего оппонента Петра Порошенко во втором туре выборов нового главы Украины с разгромным отрывом - 73% голосов электората против 24%.