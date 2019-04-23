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23 апреля, 15:36

Вишневский упрекнул Беглова в лицемерии из-за льгот на проезд в электричках

фото ЗакС политика Вишневский упрекнул Беглова в лицемерии из-за льгот на проезд в электричках

Выступая на "Эхе Петербурга", депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский припомнил врио губернатора Александру Беглову его непоследовательную и, по мнению "яблочника", лицемерную позицию по проблеме льготного проезда в электричках для некоторых категорий граждан. Отказ от инициативы Вишневского сделать дешевым проезд для почетных доноров крови и последовавшая за этим идея бесплатного проезда для пенсионеров настолько задели депутата, что он образно сравнил Беглова с литературным героем-обманщиком Тартюфом, которого врио губернатора, по мысли законотворца, "мог бы играть без грима".

Вишневский ссылается на январский письменный ответ главного городского чиновника, где говорится о нехватке бюджетных ассигнований для того, чтобы обеспечить проезд в пригородных поездах почетным донорам за оплату 10 процентов от стоимости билетов. Такой статус, по подсчетам парламентария, имеет около пяти тысяч горожан, а сама инициатива требовала расходов в размере 4-5 млн бюджетных рублей.

Апрельская инициатива Беглова, обращает внимание Вишневский, о предоставлении бесплатного проезда в электричках пенсионерам, ветеранам труда и жертвам политических репрессий стоит 710 млн рублей.

"А теперь что, риска нехватки бюджетных ассигнований нет для 710 миллионов? Оцените уровень лицемерия", - заявил демократ.

Несмотря на этические претензии, депутат готов поддержать предложение Беглова.



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23 апреля, 22:34   Сергей Леонидович  
Вишневский всё прекрасно понял. Беглову надо избираться, а значит привлекать электорат. Поэтому инициатива должна идти от врио., чтобы электорат видел кто благодетель. Вишневскому культурно отказали, дабы он потом не размахивал на очередных выборах своими успехами. Всё по законам политического жанра - чьи деньги, тот и заказывает предвыборную музыку.

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