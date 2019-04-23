Пиотровский: В музее не должны действовать новейшие запретительные законы

В разговоре с изданием "Сноб" многолетний директор Эрмитажа Михаил Пиотровский порассуждал о цивилизационных различиях между Россией, Западом и Востоком, а также допустимого уровня давления государства на сферу культуры.

"Если сначала идея создать культуре привилегии казалась очень привлекательной, то теперь нам приходится с боями защищать культуру. В музее не должны действовать законы ни об оскорблении верующих, ни об оскорблении государства или другой нации", - рассказал герой интервью, назвав упомянутые законодательные инициативы "звериными" и "вредительскими".

Корень проблемы видится ему в попытках слепо копировать некие западные образцы и стандарты, в то время как они не всегда благотворно и удачно ложатся на отечественную почву: в Европе, по его мнению, больше возможностей для регулирования какой-либо сферы обилием законов и вообще для верховенства права.

"Нужно смотреть немного шире. Да, есть Европа, но еще есть весь мир, где разная культура и явления. Их можно рассматривать как некие стадии, но не двигаться к ним как к какому-то идеалу", - порекомендовал Пиотровский людям, принимающим решения на высоком уровне.

Он также признал, что Россию характеризует низкий уровень толерантности и вежливости, и это он наблюдает даже на примере своих сотрудников в залах музея.