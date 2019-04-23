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Новости

23 апреля, 16:53

Врачи разрешили Дмитрию Быкову записать двухчасовую радиопрограмму

фото ЗакС политика Врачи разрешили Дмитрию Быкову записать двухчасовую радиопрограмму

Писатель и политический обозреватель Дмитрий Быков, на днях выведенный из состояния медикаментозной комы, получил разрешение медиков на то, чтобы вновь выйти в радиоэфир "Эха Москвы" с двухчасовой авторской передачей, пишет "Интерфакс". Осуществлять запись он будет непосредственно из больничной палаты. Ситуацию прокомментировал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Он позвонил мне вчера сам, уговаривал, а я сильно сопротивлялся. Голос хриплый, но бодрый, и он на меня спустил врачей. Врачи разрешили", - сообщил он.

По словам издателя "Новой газеты" Дмитрия Муратова, приведенным новостным агентством "Москва", Быкова скоро должны выписать. Он оценил состояние коллеги как "довоенное".

В связи с хроническим заболеванием Быкову стало плохо в Уфе 16 апреля. Его ввели в искусственную кому и транспортировали в Москву. 21 апреля он пришел в себя, стал самостоятельно дышать и разговаривать.

Свежий выпуск радиопрограммы "Один", в которой писатель с 2015 года еженедельно отвечал на вопросы слушателей и рассуждал на культурологические и политические темы, должен выйти в эфир в ночь на 26 апреля.

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23 апреля, 22:37   Антон  
Это хорошо, что Быков оклемался, а то бы появилась ещё одна "жертва режима".

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