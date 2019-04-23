Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

23 апреля, 16:55

В Кемеровской области медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений

фото ЗакС политика В Кемеровской области медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсёстры, работающие в Анжеро-Судженской городской больнице, объявили протестную голодовку ввиду массовых увольнений сотрудников, отмечается на сайте профсоюза "Действие".

Завтра, 24 апреля, к голодовке приступят две младшие медсестры акушерского отделения больницы, позднее к ним присоединятся остальные сотрудники учреждения.

Медработники поделились резолюцией, в которой сказано, что руководством больницы было принято решение перевести часть санитарок и младших сестер в разряд уборщиц, а других - уволить. В связи с этим в обязанности уборщиц будет входить дополнительная нагрузка, за которую ранее были ответственны санитарки. В профсоюзе уверены, что под сокращения попадут 105 человек. Не исключается также, что ко всем этим действиям причастен и глава Анжеро-Судженска Дмитрий Ажичаков, полагают в "Действии".

Днем ранее профсоюз "Альянс врачей" в городе Окуловка Новгородской области объявил "итальянскую забастовку", требуя увеличить зарплаты водителям, фельдшерам и диспетчерам скорой помощи.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


23 апреля, 17:03    
Население сокращается, детей не рожают, потому идёт сокращение медперсонала в соответствии с нормами! Но, к примеру, в Крыму огромная нехватка медперсонала, включая медсестёр...МИЛЛИОН подъёмных дают за работу в сельской местности по специальности...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет

Все новости:

23 апреля, 20:55 Навальный - московским властям: Недовольны москвичами - уезжайте сами

23 апреля, 20:21 В СПбГУ попросили горожан не беспокоиться за судьбу музея Набокова   1

23 апреля, 19:59 Вторая попытка: Амосов идет в губернаторы   3

23 апреля, 19:53 После московской акции "Декоммунизации" задержали Энтео   5

23 апреля, 19:21 Через суд бывшей жене Грудинина досталось две трети их совместного имущества

23 апреля, 19:12 На слушания по поводу расширения "Нова Арены" пришла полиция

23 апреля, 18:48 В борьбе с архангельской "бессрочкой" власть начала реконструкцию центральной площади   4

23 апреля, 18:48 Юные петербуржцы помогут закрасить рекламу наркотиков на стенах городских домов   1

23 апреля, 18:26 У Биржевого моста вместо судебного квартала хотят возвести Арт-парк по типу "Зарядья"   1

23 апреля, 18:24 Украинский ЦИК завершил подсчет голосов на президентских выборах   4

23 апреля, 18:05 В ГИБДД полагают, что водители с детьми должны ездить медленнее остальных   3

23 апреля, 17:56 Ройзман: Совет Федерации должен стать выборным органом

23 апреля, 17:40 В Смольном отчитались об уборке 73% петербургских дворов   2

23 апреля, 17:24 Белковский: Ким Чен Ын является для Путина близкой по духу ролевой моделью   2

23 апреля, 16:55 В Кемеровской области медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.