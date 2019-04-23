В Кемеровской области медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений Медсёстры, работающие в Анжеро-Судженской городской больнице, объявили протестную голодовку ввиду массовых увольнений сотрудников, отмечается на сайте профсоюза "Действие". Завтра, 24 апреля, к голодовке приступят две младшие медсестры акушерского отделения больницы, позднее к ним присоединятся остальные сотрудники учреждения. Медработники поделились резолюцией, в которой сказано, что руководством больницы было принято решение перевести часть санитарок и младших сестер в разряд уборщиц, а других - уволить. В связи с этим в обязанности уборщиц будет входить дополнительная нагрузка, за которую ранее были ответственны санитарки. В профсоюзе уверены, что под сокращения попадут 105 человек. Не исключается также, что ко всем этим действиям причастен и глава Анжеро-Судженска Дмитрий Ажичаков, полагают в "Действии". Днем ранее профсоюз "Альянс врачей" в городе Окуловка Новгородской области объявил "итальянскую забастовку", требуя увеличить зарплаты водителям, фельдшерам и диспетчерам скорой помощи. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен