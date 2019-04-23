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Новости

23 апреля, 17:40

В Смольном отчитались об уборке 73% петербургских дворов

фото ЗакС политика В Смольном отчитались об уборке 73% петербургских дворов

Согласно данным, предоставленным районными администрациями в Жилищный комитет, по состоянию на 22 апреля в Петербурге полностью убраны 73% городских дворов: из 16 294 внутриквартальных территорий Северной столицы очищены 11 934, извещает пресс-служба Смольного.

Свыше 3,5 тысяч фасадов отмыты на уровне первого этажа, отремонтированы и приведены в должное состояние около 360 детских площадок, более 2 тысяч скамеек и более 5 тысяч урн. Помимо прочего, продолжают делиться успехами в Смольном, восстановлены 5 км водостоков.

Отмечается, что работники жилкома каждый день посещают с выездной инспекцией различные районы Петербурга с тем, чтобы оценить качество внутридворовой уборки. Замечания направляются руководителям местных администраций.

Ранее, напомним, петербуржцы жаловались на повсеместно неубранный в городе мусор, а врио градоначальника Александр Беглов хвалился, что для мытья Петербурга из Москвы пригнали колонну спецтехники.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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23 апреля, 22:57    
20-22
Это просто высшая мудематика - ВСЕ неубранные дворы попали в оставшиеся 27 %

23 апреля, 20:22    
Это просто вранье, наглейшая ложь. Пылища непроходимая абсолютно везде.

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