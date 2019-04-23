Украинский ЦИК завершил подсчет голосов на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100 процентов бюллетеней, использованных политически активными гражданами в ходе второго тура голосования за нового президента. Окончательные результаты выборов таковы: ставший победителем шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов, а его соперник и действующий глава государства Петр Порошенко - 24,45 процента. 2,31 процента обработанных бюллетеней признаны недействительными.

Отметим, что Порошенко признал победу конкурента уже вечером 21 апреля, когда проходило голосование. Из российских официальных лиц публично поздравил Зеленского с победой только глава формально отделенной от государства РПЦ патриарх Кирилл.

Между первым и вторым турами кандидаты провели словесное состязание на спортивном стадионе. В ходе дебатов оба встали на колени перед Украиной, ее символикой и ее народом, тем самым демонстрируя высокие с моральной точки зрения мотивы, которые движут ими в борьбе за власть.