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Новости

23 апреля, 18:24

Украинский ЦИК завершил подсчет голосов на президентских выборах

фото ЗакС политика Украинский ЦИК завершил подсчет голосов на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100 процентов бюллетеней, использованных политически активными гражданами в ходе второго тура голосования за нового президента. Окончательные результаты выборов таковы: ставший победителем шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов, а его соперник и действующий глава государства Петр Порошенко - 24,45 процента. 2,31 процента обработанных бюллетеней признаны недействительными.

Отметим, что Порошенко признал победу конкурента уже вечером 21 апреля, когда проходило голосование. Из российских официальных лиц публично поздравил Зеленского с победой только глава формально отделенной от государства РПЦ патриарх Кирилл.

Между первым и вторым турами кандидаты провели словесное состязание на спортивном стадионе. В ходе дебатов оба встали на колени перед Украиной, ее символикой и ее народом, тем самым демонстрируя высокие с моральной точки зрения мотивы, которые движут ими в борьбе за власть.

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23 апреля, 22:14    
Для 19.37.
Мы плохие соседи. Под шумок на Майдане урвали  Крым. Что изменилось в Крыму -отдых стал в разы  дороже, чем когда он был украинским. И мы, небогатые люди, могли тогда спокойно в Крыму отдохнуть.
С какого бодуна В России  решили менять паспорта жителям ЛНР и ДНР? Сами соседи разберутся.
В России есть чем заняться: Москва в шоколаде, а провинция в дерьме.
Стыдно, слуги народа.

23 апреля, 19:37    
Вся Новороссия тотально отвергла прозападного Порошенко! ВСЯ!!! От Измаила до Харькова! Это хороший знак для России, свидетельствующий, что новороссы в массе своей в принципе готовы вернуться в Россию!

23 апреля, 19:12   Бронзин   broinzin@mail.ru
Стратегическая ошибка.Если это ,конечно,ошибка,а не установка по дальнейшему натравливанию между собой русского и украинского народов в фарватере США.1)Не поздравление победившего на выборах на Украине говорит о неуважении волеизъявлению украинского народа со стороны руководства эРФии.2)Такое поражение действующего президента Украины посеяло страх в рядах руководства эРФии.3)Государственный телеканал "Россия-1" языком ведущей "60 минут" О.Скобеевой 22 апреля уже вбила первы "клин" ,назвав избранного президента Украины "клоуном"

23 апреля, 18:28    
Полный разгром Порошенко и его кураторов из США и ЕС! 24% -это худший результат во 2-м туре действующего президента во всём мире!

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