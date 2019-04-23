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23 апреля, 18:26

У Биржевого моста вместо судебного квартала хотят возвести Арт-парк по типу "Зарядья"

фото ЗакС политика У Биржевого моста вместо судебного квартала хотят возвести Арт-парк по типу "Зарядья"

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов встретился с Владимиром Путиным и, среди прочего, поведал ему о том, что город вынашивает планы по реконструкции строительной площадки у Биржевого моста, где планировалось размещение судебного квартала, под Арт-парк, уведомляет "Петербургский дневник".

В начале недели в СМИ появилась информация, что на месте работ (территории бывшего научного центра "Прикладная химия") заметно активизировалась спецтехника и возобновился строительный процесс. 

Отмечается, что Беглов предложил внести коррективы в проект и перенести судебный квартал в иное место, организовав на месте парк наподобие столичного "Зарядья". Согласно представленным врио губернатора схемам, на территории Арт-парка расположится театрально-выставочный комплекс, лекционный зал, лаборатории и мастерские, кинотеатр, галереи, рестораны и парковка. Большую часть земли, между тем, отдадут под зеленую зону.

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Фото: "Петербургский дневник"

Проводимые Смольным соцопросы подтвердили: петербуржцы проект одобряют. Однако стопроцентное решение, сообщил Беглов Путину, будет принято только после полноформатного общественного обсуждения.

Судебный квартал, равно как и Дворец танцев Бориса Эйфмана, предложено перенести в район Смольной набережной - поближе к "Правительственному кварталу". Предположительно, его возведут на участке, где ранее собирались построить новый Музей блокады Ленинграда.

Владимир Путин идею одобрил.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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23 апреля, 22:31    
Не надо наподобие Зарядья!
Нужен простой, обычный сад с дорожками, скамейками и урнами. И всё.

Страница 1-ая (всего: 1)
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