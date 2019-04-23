В борьбе с архангельской "бессрочкой" власть начала реконструкцию центральной площади

Протестующие против завоза подмосковного мусора на строящийся полигон около станции Шиес в Архангельской области рассказали через паблик "Поморье - не помойка" о том, что площадь Ленина, на которой остаются активисты "бессрочного протеста", стали внезапно реконструировать. Происходящее они напрямую связывают с желанием им помешать: на площади начали демонтировать и увозить с нее скамейки.

"Власть продолжает показывать страх и неадекватность. Это же настоящий Цугцванг — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции", - приводятся слова активиста "бессрочки" Дмитрия Секушина.

В связи с последними событиями активисты стали использовать для сидения домашние стулья.

Накануне, 22 апреля, полиция разогнала палаточный лагерь непосредственно возле будущего полигона, расположенного в сотнях километров от Архангельска. Суд над задержанными, которых насчитывается не менее пяти человек, должен состояться 25 апреля. Примечательно, что у протестующих возле станции Шиес отобрали вагончики, в которых они грелись, не представив никакого письменного и официального обоснования для изъятия собственности.

Бессрочный протест был объявлен архангелогородцами 7 апреля - в день самого многочисленного за последние годы митинга в городе.