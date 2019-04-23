После московской акции "Декоммунизации" задержали Энтео

Акция противников Советского союза, прошедшая 22 апреля в Москве и совпавшая по времени с годовщиной рождения революционера Владимира Ленина, обернулась двумя задержаниями. Имена задержанных - Даниил Корнилов и известный своими эпатажными выходками православный активист, сторонник монархии Дмитрий Энтео, зовущий себя в социальных сетях Димитрием. Об инциденте пишет издание "МБХ-медиа".

По словам Энтео, его "приняли" 23 апреля в момент, когда он собирал подписи прохожих против возможного возвращения на Лубянскую площадь памятника еще одному советскому революционеру Феликсу Дзержинскому, за что время от времени ратует КПРФ.

Ранее Энтео состоял в ультраправой организации "Божья воля", из которой его в 2017 году выгнали. Самой известной его "акцией" стал погром на выставке в московском Манеже в 2015-м. В настоящее время он популяризирует проект "Декоммунизация".