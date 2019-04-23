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Новости

23 апреля, 19:53

После московской акции "Декоммунизации" задержали Энтео

фото ЗакС политика После московской акции "Декоммунизации" задержали Энтео

Акция противников Советского союза, прошедшая 22 апреля в Москве и совпавшая по времени с годовщиной рождения революционера Владимира Ленина, обернулась двумя задержаниями. Имена задержанных - Даниил Корнилов и известный своими эпатажными выходками православный активист, сторонник монархии Дмитрий Энтео, зовущий себя в социальных сетях Димитрием. Об инциденте пишет издание "МБХ-медиа".

По словам Энтео, его "приняли" 23 апреля в момент, когда он собирал подписи прохожих против возможного возвращения на Лубянскую площадь памятника еще одному советскому революционеру Феликсу Дзержинскому, за что время от времени ратует КПРФ.

Ранее Энтео состоял в ультраправой организации "Божья воля", из которой его в 2017 году выгнали. Самой известной его "акцией" стал погром на выставке в московском Манеже в 2015-м. В настоящее время он популяризирует проект "Декоммунизация".

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23 апреля, 23:14   Миша   belstolb@yandex.ru
Ну ,что  все очень показательно.Как  ,всякий антисоветчик,этот Энтео -русофоб.Боятся ,правильно делают ,значит уважают.

23 апреля, 22:31    
20:46 - чувак определенно знает толк в том, что пишет. Прошел, видать, сквозь не один монастырь и строй активистов.

23 апреля, 20:46    
Сочтание слов "православный" и "активист" возможно только при условии, что носитель этого "почётного" звания крестился в православии и одновременно является "активистом", т.е. активным гомосексуалистом, любителем совать свой член в анус другого мужчины. В среде служителей культа это явление не редкость, любят попЫ молоденьких семинаристов, а уж в монастырях как в Библии - Содом и Гоморра.

23 апреля, 20:13    
Вперёд в СССР!

23 апреля, 20:00    
Всех антисоветчиков на нары!!! Слава Ленину, Сталину, СССР до 1985г.! Памятник Феликсу Дзержинскому обязательно надо вернуть на его законное место-Лубянскую площадь!

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