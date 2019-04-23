В СПбГУ попросили горожан не беспокоиться за судьбу музея Набокова

Музей памяти писателя Владимира Набокова на Большой Морской улице, где он жил до своей эмиграции и о ликвидации которого ходят слухи, заново откроется для посещения 29 апреля, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Согласно последней информации, о закрытии культурного учреждения беспокоиться по меньшей мере преждевременно.

"Хотелось бы в очередной раз сообщить, что «набоковское» направление работы Университета активно развивается. К этой работе привлечены не только лучшие ученые, но и Министерство культуры, с которым у Университета действует соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении от вуза с добавлением, что для получения достоверных сведений о судьбе музея следует обращаться непосредственно в университет.

Для проведения масштабных ремонтных работ музей закрыли 26 марта.

Признанный классик отечественной литературы эмигрировал в 1918-м году и вплоть до своей кончины в 1977-м прожил в США и странах Западной Европы.