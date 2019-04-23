Навальный - московским властям: Недовольны москвичами - уезжайте сами

Политик Алексей Навальный в помещении одного из московских музыкальных клубов представил кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых он поддерживает. Среди них - преимущественно члены его команды и его преданные сторонники: Любовь Соболь, Владимир Милов, Илья Яшин и Константин Янкаускас.

Выйдя на сцену последним, в привычной для себя резкой манере Навальный представил свою методику "умного голосования" и выступил с критикой представителей партии "Единая Россия". Его выступление стало самым длительным по сравнению со всеми предыдущими спикерами в этот вечер.

Все прекрасно понимают, что, если они проиграют Москву, то у них рассыплется вся их <...> вертикаль власти. Мы им не просто поможем проиграть, мы их побьем, мы их вынесем всех к чертовой матери. Как они говорят, пакуйте чемоданы те, кому не нравится. На этих выборах уже мы скажем: недовольны москвичами - сами уезжайте. — Алексей Навальный

"Умное голосование", предложенное главой Фонда борьбы с коррупцией, предполагает голосование в каждом регионе, где проходят в 2019 году выборы разного уровня, за наиболее популярного кандидата не из числа единороссов. Что характерно, ответственность за то, чтобы предложить подходящую кандидатуру жителям того или иного региона, Навальный возложил на себя, потому что ему и его людям, как он считает, можно и следует доверять.