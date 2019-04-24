«Ребят, мы вам не отдадим ни пяди»: слушания по Муринскому парку

Плакаты, лозунги, аплодисменты, депутаты ЗакСа, полиция, движение “Красивый Петербург”. Состоявшиеся 23 апреля публичные слушания о расширении спорткомплекса Nova Arena больше напоминали градозащитный митинг. Такое бывает, когда людям не дают проводить митинги настоящие. Защитники Муринского парка за последний месяц четыре раза получили отказ в проведении акции и устроили ее прямо в администрации Калининского района. Наибольшей популярностью у пришедших пользовались призыв защищать родную землю и сравнение уже построенной арены с гробом.

На общественные слушания по поводу отклонений от предельных параметров строительства спортивных объектов в Муринском парке многие пришли с плакатами “Нет застройке”. Некоторые из этих людей еще до начала мероприятия узнали у информационного стенда сотрудников компании “Анна Нова”, построившей в парке комплекс Nova Arena, а теперь планирующей его расширить. Представители общественности Калининского района выразили им свое возмущение и поспешили занять места в зале.

С вступительным докладом выступила главный архитектор проекта Мария Быстрова. От лица ООО “Анна Нова” она попросила разрешить сделать вторую очередь комплекса на 9,6 м шире установленных габаритов. Напомним, разрешение на строительство продолжения Nova Arena было выдано в начале апреля 2019 года. Планируется, что рядом с существующим стадионом и фитнес-центром появится еще одно футбольное поле, залы для игры в мини-футбол и арена для пляжных видов спорта.

Пришедший на слушания лидер фракции “Яблоко” в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский упрекнул проектировщиков в том, что они не захотели разрабатывать свой проект в соответствии с действующими градостроительными нормами, а вместо этого попросили от них отклониться.

- Строительство нашего спортивного комплекса регламентируется размерами определенных спортивных площадок, - ответил Вишневскому начальник инвестиционного отдела “Анна Нова” Самвел Григорян. - В соответствии с этим планом развития и строительства объекта мы планируем эти отклонения.

Другой депутат ЗакСа Михаил Амосов назвал стремление построить комплекс именно на таком земельном участке “хотелками” проектировщиков.

- Наша задача реализовать тот объект, который будет востребован, который позволит реализовывать программы спорта, в частности для юношества, которые сейчас не имеют охвата в Калининском районе, - возражала ему Быстрова.

Представители “Анна Нова” объясняли собравшимся, что в комплексе появится уникальная площадка для пляжных видов спорта, а на новом футбольном поле будет искусственный газон. Но слушателей это только еще больше злило. Постепенно начались выкрики с мест. Подходившие к микрофону местные жители в отличие от депутатов рассуждали не об отклонениях от параметров, а в принципе о целесообразности строительства коммерческих объектов в зеленой зоне. Многие вспоминали, что комплекс Nova Arena включает не только спортивные залы и стадион, но также ресторан и спа-салон.

- Люди, которые живут на Северном проспекте, лишены выходных дней, когда проходят ваши мероприятия, потому что орет музыка. Вас это не беспокоит? - спросила у представителей “Анна Нова” местная жительница Елена Хохлова.

Григорян ответил, что об этой проблеме руководству компании доложили еще в 2015 году и уже тогда были приняты твердые решения не нарушать покой граждан.

- И они исполняются? - поинтересовалась Хохлова.

- Они исполняются…, - начал отвечать представитель “Анна Нова” и еще больше настроил против себя зал.

Народ закричал, что это не правда.

- Я предлагаю написать заявления с претензиями и ответственные люди будут наказаны, - продолжил Григорян.

Постепенно люди в зале начинали повышать голос на Григоряна. Одним не нравилось, что он смотрит на часы, другим - что улыбается. Районная администрация, видимо, решила, что страсти накалились и пригласила в зал двух полицейских. Такое, кстати, здесь происходит не в первый раз. В июле 2018 года полиция зашла в зал администрации Калининского района, когда там проходили слушания о судьбе парка Сахарова. Как и год назад, в апреле 2019-го появление людей в форме никого не впечатлило. Многие даже не заметили сотрудников МВД, которые застенчиво встали в углу, за спинами слушателей. Страсти тем временем продолжали кипеть.

Участники слушаний аплодисментами встречали любую критику внешнего вида Nova Arena и его недоступности для местных жителей. Взявшая микрофон Галина Горбунова сказала и о том, и о другом.

- Не хочу архитектора обижать, но одно такое убожество у нас уже стоит, - выступление Горбуновой прервали овации. - Я посетила то спортивное заведение. Поверьте мне, это не для простых смертных. Вот у меня двое внуков. Сделайте нам красивую детскую площадку, интересную, чтобы мы могли там ходить и отдыхать, а не видеть очередной гроб с оранжевой лентой. Честно вам говорю, страшнее я в жизни ничего не видела.

Выступавшую вновь прервали аплодисменты, но на сей раз с криками “Браво”. Представители “Анна Нова” попытались объяснить, что свои спортивные площадки сдают в аренду по конкурентным ценам. Озвученный Григоряном прайс, действительно, не отличается от общегородских цен. Но слушатели были недовольны и этим. Их возмущал сам факт того, что в общественном месте построили частные спортивные объекты, которые исключительно сдаются в аренду, в то время как у местных детей нет спортивных секций. Возразить на это было нечего.

Жительница Калининского района Ирина Михайлова заявила, что участвовала в строительстве Муринского парка около 25 лет назад.

- Мы строили общедоступный парк. Город в девяностые годы с большим трудом эту работу оплачивал. Финансирование было нерегулярным. В отдельные периоды мы вообще работали бесплатно. Поменялись времена и происходит какой-то абсурд. Этот же город куски нашего парка передает в частные руки для ведения бизнеса. Давайте не будем притворяться и называть это спортом, - попросила Михайлова.

Многие выступавшие вспоминали недобрым словом главу Калининского района Василия Пониделко, который, по их словам, тренируется в Nova Arena. Лидер общественного движения “Красивый Петербург” Красимир Врански пошел еще дальше и вспомнил про врио губернатора Александра Беглова, занимавшегося в это время проектом другого парка.

- Нужно в любом случае оставить парк. Если власть не будет прислушиваться к мнению горожан, тысячам подписей и поправкам, которые отправили граждане, то решение власти будет нелегитимным и сама власть пониделковская-бегловская будет нелегитимной, - обратился к народу Врански.

В конце слушаний местная жительница Елизавета Мельникова попросила поднять плакаты всех, кто их с собой принес. Оказалось, что плакатами “вооружилась” большая часть зала.

- Еще хочу, чтобы все еще раз посмотрели на этот чудовищный проект и сказали “позор” архитектору. Девушка, вам позор, - обратилась активистка к архитектору Быстровой.

Зал снова аплодировал. Настроение подхватила следующая подошедшая к микрофону местная жительница. Она наклонилась к представителям “Анна Нова” и пообещала: “Ребят, мы вам не отдадим ни пяди”.

Последней выступала депутат ЗакСа от “Справедливой России” Надежда Тихонова. Эсерка призналась, что никогда в жизни не видела таких общественных слушаний:

- Сегодня не публичные слушания, а митинг самый натуральный. Все, что мы сегодня слышим, это крик души отчаявшихся людей, которые не смогли высказаться в законном порядке.

Защитникам Муринского парка действительно за апрель четырежды отказали в разрешении на проведение митинга. По словам организатора акции Марианны Бакан, им предлагали защищать свою зеленую зону в другом парке - Пионерском. “Отчаявшиеся люди” предпочли вместо этого объявить “флэшмоб”.

Сергей Еремеев

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