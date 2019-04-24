В правительстве предлагают увеличить скорость на трассах до 110 км/ч

Вице-премьер Максим Акимов полагает резонным увеличение максимально допустимой скорости на федеральных трассах с 90 км/ч до 110 км/ч. Предложение прозвучало в рамках форума "Безопасная дорога" накануне, 23 апреля, уведомляет ТАСС.

Изменения, отметил Акимов, должны коснуться в первую очередь новых скоростных магистралей, а также трасс, прошедших капремонт. Вице-премьер известил, что уже поручил Минтрансу и МВД провести анализ его предложения.

На данный момент максимально разрешенный скоростной режим на дорогах вне населенных пунктов - 90 км/ч. На шести федеральных трассах допустимо разгоняться до 110 км/ч, и лишь на четырех участках М-4 и одном М-11 - до 130 км/ч.

Напомним, накануне, 23 апреля, на том же форуме представитель ГИБДД предположил, что допустимая скорость движения автомобилиста, в салоне которого на момент движения находится один и более ребенок, должна быть снижена на 20 км/ч.