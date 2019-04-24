Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в РФ: лидера КНДР встречали в кокошниках и с караваем

Сегодня, 24 апреля, бронепоезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на борту пересек российскую границу. Видео с прибытием главы КНДР в приграничный город Хасан опубликовал у себя в Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Не успев сойти с вагона, северокорейского начальника окружили русские девушки в традиционных нарядах и в кокошниках, которые поднесли ему угощение - каравай, кусочек которого он спустя некоторое время все же вкусил, передает РБК.

Фото: Instagram Олега Кожемяко

Кожемяко успел поделиться с Ким Чен Ыном, что некогда встречался с его отцом - Ким Чен Иром, также приехавшим в РФ с официальным визитом.

Фото: Администрация Приморского края

В Хасане лидер КНДР побывал в доме российско-корейской дружбы, неофициально названным в честь его деда "домиком Ким Ир Сена".

После коротких торжеств Ким отправился в Уссурийск, где его бронепоезд должны перевести на ветку Транссиба и направить во Владивосток.

"Я рад оказаться на российской земле", - цитирует RT приветственные слова Ким Чен Ына.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.