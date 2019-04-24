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Новости

10:03

Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в РФ: лидера КНДР встречали в кокошниках и с караваем

фото ЗакС политика Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в РФ: лидера КНДР встречали в кокошниках и с караваем

Сегодня, 24 апреля, бронепоезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на борту пересек российскую границу. Видео с прибытием главы КНДР в приграничный город Хасан опубликовал у себя в Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Не успев сойти с вагона, северокорейского начальника окружили русские девушки в традиционных нарядах и в кокошниках, которые поднесли ему угощение - каравай, кусочек которого он спустя некоторое время все же вкусил, передает РБК

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Фото: Instagram Олега Кожемяко

Кожемяко успел поделиться с Ким Чен Ыном, что некогда встречался с его отцом - Ким Чен Иром, также приехавшим в РФ с официальным визитом.

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Фото: Администрация Приморского края

В Хасане лидер КНДР побывал в доме российско-корейской дружбы, неофициально названным в честь его деда "домиком Ким Ир Сена".

После коротких торжеств Ким отправился в Уссурийск, где его бронепоезд должны перевести на ветку Транссиба и направить во Владивосток.

"Я рад оказаться на российской земле", - цитирует RT приветственные слова Ким Чен Ына.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:25    
Для 11.35.
Хорошая мысль!!!

11:35    
11:15 Пермьеров в Швеции было много. Убили одного (по наиболее вероятной версии - фашисты). Если президента держать в подземном бункере и не выпускать никогда, то бдительная работа спецслужб будет идеальной, а людям станет легче перемещаться по городу и приземляться в Пулково.

11:15    
11:07. Ну, вот видите, шведы все сдохли, а Путин жив-здоров, так как спецслужбы его бдительно его охраняют!

11:11    
10:55. Путин вчера сделал массу(!!!) полезных дел на миллиарды руб. для Питера и России! Хватит гнусную желчь изрыгать, достали уже русофобы! Пора таких как вы на лесоповал, там и пробок не будет! России нужна древесина!

11:07    
Для сравнения. В Стокгольме 6 октября 1946 года, на остановке трамвая, у премьер-министра Швеции П.А.Ханссона, основателя шведской модели "всеобщего благосостояния", случился сердечный приступ, оборвавший его жизнь. Он всю жизнь ездил на работу общественным транспортом. 28 февраля 1986 года другой премьер-министр Швеции, Улоф Пальме, был убит на центральной улице Стокгольма Свеавеген. В тот день он со своей женой Лисбет возвращались поздно вечером пешком из кинотеатра. Он часто  прогуливался по городу. Это к тому, что там так все живут, а у нас, как в Северной Корее, скоро будут в бронепоездах в Кремль заезжать.

10:55    
для 10.29.
Ни в одной стране мира не запрещают посадки самолетов В ОЖИДАНИИ (!!!) прилета Слуги народа более двух часов!!!
Читайте вчерашние сообщения.
И насколько важен был этот прилет? Сколько народных денег по этому случаю потрачено из бюджета?
Город и так  бесконечно стоит в пробках, потому что проводятся форумы, конференции, сборища просто поговорить.

10:35    
Какое-то де жавю.Развитой социализм в действии,что же их так всех в прошлое тянет.Все эти персонажи сами уже прошлое.

10:29    
10:24. Во всех странах мира дают зелёный коридор на посадку и взлёт самолётов для первых лиц государства во избежание чрезвычайных происшествий в воздухе!!!!!!! Что абсолютно правильно!

10:24    
Бронепоезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном  отдыхает!
Вчера, 23 апреля, по случаю прилета Главного Слуги народа, В.В. Путина, был закрыт на несколько часов аэропорт Пулково.
И 9 самолетов с хозяевами России кружили над городом. Есть данные, сколько пассажиров этих самолетов обратились к медикам???

10:15    
Клоунада.

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