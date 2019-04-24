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Новости

10:12

Пенсионерка у ЗакСа потребовала решить жилищные проблемы многодетных семей

фото ЗакС политика Пенсионерка у ЗакСа потребовала решить жилищные проблемы многодетных семей

В среду, 24 апреля, пенсионерка Анна Константиновна провела одиночный пикет у входа в Мариинский дворец незадолго до начала пленарного заседания Законодательного собрания.

Поводом стало запланированное рассмотрение подготовленного врио губернатора Петербурга Александром Бегловым законопроекта о бесплатном проезде для пенсионеров. Беглов предложил выделить из городского бюджета 710 млн рублей, чтобы граждане, вышедшие на пенсию, смогли бесплатно ездить на пригородных электричках.

pens_piket_zaks.jpg (185 KB)

- Ежу понятно, что это делается специально перед выборами, - прокомментировала пикетчица. 

По ее словам, для пенсионеров и так действуют значительные льготы, позволяющие им в течение 6 месяцев тратить на проезд в электропоездах только 10% от стоимости билета - в среднем, это около 10 рублей.

При этом, отметила женщина, в городе очень медленно решается вопрос предоставления жилья многодетным семьям, потому что у города якобы не хватает на это денег.

Сергей Еремеев



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10:40    
Для 10.37.
Детей не заводят!!! Заводят блох и тараканов.

10:38    
10.26.
Нашим слугам виднее, что следует решать в первую очередь...

10:37    
Получать помощь от го-ва многодетные семьи безусловно должны. Но, родители тоже должны рассчитывать на свои силы и возможности, когда решают заводить детей, а не перекладывать все на го-во и общество. Еще обратите внимание на национальный состав многодетных семей. Кто более безответственен?

10:36    
Пиарит власть себя!!! Выборы скоро...
В прошлом году с конца апреля по конец октября пенсионеры ездили в пригородных электричках с билетами со скидкой 90%. Это льгота Полтавченко была много лет.
Зимой пенсионерам на даче делать нечего. Можно было бы эту льготу оставить без изменений.
Так нет, посчитаем, что 710 млн. рублей лишние в бюджете.
И насколько это больше, чем ранее?
Повторяю, оставте прежнюю льготу без изменений, не транжирьте попусту народные деньги!!!

10:26    
Вопрос с многодетными семьями, особенно с теми, где 5-7 детей и больше, надо Путину решать на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне, так как такие семьи в какой степени решают демографическую(!!!!!!!!!!!!!!!!) проблему России, не дают вымереть державе и тд. Помогать с жильём, деньгами, продуктами и одеждой и тд. Не хватает денег из бюджета, то подключить силой финансы олигархов и тд. Нищие многодетные семьи-это позор России и её власти!

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