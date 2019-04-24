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Новости

10:33

Зеленского предостерегли от встречи с Путиным тет-а-тет

фото ЗакС политика Зеленского предостерегли от встречи с Путиным тет-а-тет

Советник нового президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин уверен: его "подопечному" не стоит встречаться с коллегой Владимиром Путиным наедине.

"Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать", - известил он в эфире телеканала ZIK.

Переговоры с Россией будут иметь успех только при наличии посредников, в противном случае - они "бесперспективны", полагает Апаршин. Украине в первую очередь необходимо заручиться поддержкой США и Британии, а также стран из "нормандской четверки" (то есть Германии и Франции).

Помимо прочего, уверен советник, Зеленскому не стоит устраивать аудиенцию лидерам самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

"Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может позволить себе разговаривать с этими людьми", - резюмировал он.

Накануне, 24 апреля, ЦИК Украины опубликовал финальные данные голосования второго тура выборов президента Украины: шоумен Владимир Зеленский с разгромным отрывом победил своего оппонента Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.

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12:19    
Путин - мастер спорта по дзюдо, а Зеленский - просто клоун... Даже при царских дворах бить шутов - полнейший зашквар!!!

10:53    
10:46. Еврей Жириновский совершенно не мой кумир, но по еврею Зеленскому он, вероятно, прав, заявив, что через полгода того сметут, выкинут с президентского трона! Оснований для такого прогноза масса...

10:46    
Зеленский смелый и честный молодой человек! Если ему удастся сделать то, что он задумал, это опять в России это вызовет шквал злобы в комментариях.
А почему так? Все просто-россияне  бессильны...

10:40    
Опасения у врагов России правильные, так как мудрый и коварный Путин клоуна Зеленского просто проглотит и не поперхнётся или вытрет об него ноги и выкинет на помойку!

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