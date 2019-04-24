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11:19

На беспардонное поведение единороссов можно пожаловаться на сайте партии

фото ЗакС политика На беспардонное поведение единороссов можно пожаловаться на сайте партии

На официальном портале "Единой России" появился раздел "Онлайн обращение", с помощью которого любой гражданин, ставший лично либо свидетелем недостойного, хамского поведения депутата, может пожаловаться на него в специальную комиссию партии по этике

Заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко отметил, что на все сообщения будут реагировать максимально оперативно.

"Если человек действительно нарушил принятые в партии этические нормы, то он должен нести ответственность, но при этом мы должны фильтровать поступившие обращения, чтобы не подвергнуть коллег по партии оговору и клевете", - констатировал единоросс.

Напомним, в декабре 2018 года на съезде ЕдРа представителями партии был принят за основу кодекс поведенческих "заповедей", соблюдать которые должны все партийцы.

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