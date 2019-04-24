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11:28

В ЗакСе снова раскритиковали программу реновации в Петербурге

фото ЗакС политика В ЗакСе снова раскритиковали программу реновации в Петербурге

Оппозиционные депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании в среду, 24 апреля, критически отозвались о городской программе реновации.

Обсуждение произошло во время рассмотрения в первом чтении законопроекта, дополнительно регулирующего правила развития застроенных территорий в Петербурге. Инициативу подготовили четверо депутатов “Единой России”.

Документ, в частности, предусматривает возможность переселения жителей старых домов не в черте квартала, подлежащего развитию, а в пределах территории муниципалитета. Также проект закона предполагает возможность предоставления застройщику “стартового пятна” для начала реализации программы реновации. Воспользоваться таким правом застройщик сможет однократно.

Соавтор законопроекта Денис Четырбок заявил, что к нему поступало немало обращений от жителей хрущевок, которые просили их переселить.

С критикой программы реновации выступил лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский. Предложение единороссов он назвал недоработанным.

- Программу реновации не спасти такими улучшениями, которые предлагаются, - отметил депутат.

Член “Справедливой России” Алексей Ковалев напомнил, что он был единственным депутатом ЗакСа, голосовавшим против закона о реновации, когда инициативу принимали. Ковалев заявил, что программа реновации в Петербурге представляет собой уплотнительную застройку. 

- Теперь вы предлагаете в рамках реновации устроить уплотнительную застройку в соседних кварталах или на других “пятнах” в муниципалитетах, - обратился он к единороссам.

Оксана Дмитриева из Партии роста добавила, что для осуществления реновации необходим проект, “чтобы граждане изначально понимали, что подлежит реновации”.

Тем не менее, инициатива депутатов "Единой России" была принята в первом чтении. За проголосовали 38 депутатов. Восемь парламентариев были против, двое воздержались.

Сергей Еремеев



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12:18    
Похоже, Милонов оставил в наследство этому выскочке реновационные интересы.

11:47    
Нам не нужна реновация, когда вместо пятиэтажек территория застраивается 20-этажными скотомогильниками!
Лучше хрущевки, чеи таджицкие сакли!

11:45    
Да, странные обращения. Как будто недостаточно примеров, в какие каменные джунгли может превратиться уютная малоэтажная застройка. Не иначе, обращанты вдохновились примерами какого-нибудь кудрово.

11:38    
Проверить бы эти чертыбоковы обращения. Не исключено, что там одни знакомые и родственники этого рупора реновации.

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