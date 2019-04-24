Оказание помощи “попавшим в трудные ситуации” петербуржцам продлят на три года

В Петербурге продлят программу предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся “в трудной жизненной ситуации”. Соответствующий законопроект депутаты ЗакСа приняли в первом чтении на заседании 24 апреля.

Законопроект предусматривает внесение поправки в раздел “Социального кодекса Санкт-Петербурга”, регламентирующий предоставление материальной помощи.

В настоящее время в кодексе указано, что программа матпомощи действует до конца 2019 года. Фракция “Единой России” предложила увеличить срок действия до конца 2022 года.

“Материальная помощь в трудной жизненной ситуации” предоставляется за счет средств регионального бюджета. Общий размер матпомощи не может превышать сумму двукратной величины прожиточного минимума на душу населения на дату обращения.

Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации - это граждане, в жизни которых наступили обстоятельства, которые они не могут преодолеть самостоятельно. К указанным обстоятельствам относятся инвалидность, частичная или полная утрата способности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность (беспризорность), малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, ущерб здоровью, необходимость применения дорогостоящего лечения, ущерб имуществу в результате чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.

Сергей Еремеев