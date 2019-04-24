Смольный будет рассматривать уведомления о строительстве объектов ИЖС

Для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства в Петербурге необходимо будет отправить уведомление в городскую администрацию. Законопроект, регулирующий этот вопрос, 24 апреля приняли в первом чтении депутаты Заксобрания.

Документ был внесен врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. Поводом для его разработки стал вступивший в силу федеральный закон № 340, упраздняющий процедуры получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов ИЖС.

Законопроект Беглова приводит региональное законодательство в соответствие федеральному.

Сергей Еремеев

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