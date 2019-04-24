Минюст снова отказал "Другой России" в регистрации

Министерство юстиции вновь отказало лимоновцам в регистрации партии "Другая Росси", поделились с "МБХ Медиа" представители политорганизации. Ведомство обосновало отказ "погрешностями", допущенными другороссами в предоставленной документации.

"Указываются формальные ошибки в заполнении форм документов, также Минюст ссылается на опечатки, например, отсутствие пробела между серией и номером паспорта заявителя", - известили в пресс-службе партии, добавив, что видят в действиях Минюста политический мотив.

"На учредительном съезде „Другой России“, который состоялся 22 сентября 2018 года, представители 46 регионов единогласно высказались за ее создание. Вместе с тем, Минюст указывает, что был один голос против, что не соответствует действительности. Другие аргументы министерства также являются формальной отпиской и указывают на несуществующие ошибки", - заключили лимоновцы.

В статусе незарегистрированной нынешняя лимоновская партия пребывает с момента своего учреждения - с 2010 года. Предыдущий проект радикального политика, Национал-Большевистская партия (НБП), была тремя годами до того запрещена судом на территории России и признана экстремистской.