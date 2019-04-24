"Справедливая Россия” раскритиковала переезд судебного квартала в Петербурге

Фракция “Справедливая Россия” в ЗакСе Петербурга критически восприняла идею переноса планируемого судебного квартала с набережной Малой Невы в район Смольной набережной, где ранее хотели построить Музей обороны Ленинграда.

Позицию фракции на заседании 24 апреля озвучил ее руководитель Алексей Ковалев.

- Откуда взялся проект, который с таким пафосом Беглов представил президенту? Кто автор этого проекта? - удивился Ковалев. - Мне хотелось бы принять участие в обсуждении этого проекта в качестве горожанина.

Переезд судебного квартала в сад на Неве, по мнению депутата, разрушит существующую зеленую зону. Ковалев напомнил, что два месяца назад врио губернатора Александр Беглов пообещал жителям Центрального района оставить сад.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров возразил эсеру, назвав решение о переезде судебного квартала “величайшим достижением Беглова”.

Накануне, 23 апреля, Владимир Путин приехал в Петербург и во время планового объезда ряда городских объектов врио градоначальника Александр Беглов презентовал ему ранее нигде не фигурировавший проект реновации территории бывшего научного центра "Прикладная химия" у Биржевого моста под Арт-парк. Изначально на месте должен был появиться судебный квартал.

Сергей Еремеев

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