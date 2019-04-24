Суд впервые оштрафовал россиянина по статье о неуважении к власти за фразу о Путине

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к обществу и государству в интернете) за запись во «ВКонтакте» с фразой «Путин – сказочный *******», сообщается на сайте суда.

Суд установил, что Картыжев опубликовал в соцсети две записи «с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ. Картыжев выложил на YouTube видеозапись, на которой слышно, как судья зачитывает суть правонарушения: упоминается, что подсудимый публиковал с планшета посты с фрагментами текста «Путин - сказочный (матерное слово)» и «графическим изображением» Путина.

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что это – скорее всего, первый случай привлечения гражданина к административной ответственности по недавно принятому закону. Тем временем в соцсетях пользователи начали флешмоб в поддержку Картыжева, обратил внимание Znak.com. Россияне публикуют посты, обыгрывающие выражение, которое стало поводом для штрафа.

Иван Грозный, Путин Сказочный — Sergey Dikarev (@SergeWilder) 24 апреля 2019 г.

Законопроект о неуважении к власти президент Владимир Путин подписал 18 марта. Теперь за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток, на третий и следующие разы – тот же арест или штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Инициаторы законопроекта – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.